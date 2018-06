Terremoto oggi Toscana 21 giugno 2018, scossa M 2.2 provincia di Massa – Dati Ingv

Previsioni meteo 21 giugno 2018 – Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino con piogge o temporali sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata fenomeni sparsi sulle Alpi centro-orientali in locale sconfinamento sulle pianure di Veneto e Friuli, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità alta in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi lungo la dorsale appenninica, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue piogge su Appennino centrale, nubi sparse altrove ma con tempo asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.