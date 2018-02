Terremoto Marche e Toscana oggi, lunedì 26/02/2018: lieve scossa M 2.2 in provincia di Siena, M 2.2 provincia di Macerata. Scosse M 6.1 in Indonesia, M 6.3 in Papua Nuova Guinea

Terremoto oggi Marche, 26 febbraio 2018: scossa M 2.2 in provincia di Macerata – Dati Ingv

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Trentino Alto Adige nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 febbraio 2018: alle 16:42 sisma di magnitudo 2.1 con epicentro a Martello, in provincia di Bolzano, e ipocentro a 11 km. Alle 19:26 scossa di magnitudo 2.0 con epicentro a Sellano, in provincia di Perugia, e ipocentro a 11 km. In precedenza, alle 16:17, forte scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea: magnitudo 6.3, ipocentro a 10 km di profondità.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nelle Marche nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 febbraio 2018: alle 14:47 sisma di magnitudo 2.0 con epicentro a Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, e ipocentro a 23 km di profondità. In precedenza, alle 14:34 ora italiana, sisma di magnitudo 6.1 in Indonesia: epicentro in mare, ipocentro a 20 km di profondità.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Toscana, alle ore 03:32 della notte di oggi, lunedì 26 febbraio 2018. Sisma M 2.2, con epicentro a Piancastagnaio, in provincia di Siena. Ipocentro a 7 chilometri di profondità. Evento localizzato 48 chilometri ad est di Grosseto, 59 km a nord ovest di Viterbo, 60 km a sud est di Siena.

Alle ore 6:04 di oggi, lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Sicilia, distretto Isole Eolie. Sempre stamattina, sisma M 2.2 a Bolognola, in provincia di Macerata, alle ore 9:04, con ipocentro a 9 km. Epicentro in mare, 92 km a nord est di Bagheria, 100 chilometri a nord est di Palermo. Ipocentro a 33 chilometri di profondità. Ieri, serie di scosse registrate in provincia di Udine, con epicentro a Forni di Sopra e Forni di Sotto, la più alta di magnitudo 3.8 Richter. […]