Terremoto Toscana oggi, venerdì 30/03/2018: nel pomeriggio scossa di magnitudo 2.6 con epicentro a San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena. In serata 5 scosse in provincia di Catania

Terremoto oggi Sicilia, 30 marzo 2018: scossa M 2.7 in provincia di Catania / Dati INGV

Nella serata di oggi, venerdì 30 marzo 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato cinque scosse di terremoto in Sicilia: le prime tre, dalle 21:49 alle 22:10, di magnitudo 2.1 con epicentro a Milo e ipocentro tra 17 e 20 km di profondità; la quarta, alle ore 22:26, di magnitudo 2.7, con epicentro ancora a Milo e ipocentro a 16 km di profondità.

In precedenza, alle ore 20:09, sisma di magnitudo 2.1 con epicentro a Ragalna, in provincia di Catania, e ipocentro a 9 km di profondità.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 marzo 2018, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Toscana: alle ore 15:37 sisma di magnitudo 2.6 della scala Richter con epicentro a San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena, e ipocentro a 6 km di profondità. I comuni nei pressi dell’epicentro sono Castiglione d’Orcia e Montalcino.

Di seguito il riepilogo delle scosse di terremoto registrate in Italia nella giornata di oggi, venerdì 30 marzo 2018: nella notte, alle ore 1:00, sisma di magnitudo 2.9 a Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena, e ipocentro a 9 km; poco dopo, alle ore 1:38, replica di magnitudo 2.3: stesso epicentro, ipocentro a 11 km di profondità. Alle ore 2:11 sisma di magnitudo 2.7 a Racines, in provincia di Bolzano, con ipocentro a 13 km. Alle ore 2:45 ancora una scossa a San Quirico d’Orcia: magnitudo 2.1, ipocentro a 10 km di profondità. Nel primo pomeriggio, alle ore 14:37, sisma di magnitudo 2.2 a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro a 18 km di profondità. […]