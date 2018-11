Terremoto oggi Friuli Venezia Giulia, sabato 10 novembre 2018: scossa M 2.9 in provincia Udine – Dati INGV

Terremoto Italia venerdì 9 novembre 2018, le scosse registrate ieri

Ieri sera alle ore 22:00 scossa di terremoto di magnitudo 2.6 alle isole Eolie, epicentro in mare, 52 chilometri a nord ovest di Messina, 64 km a nord ovest di Reggio Calabria. Ipocentro a 202 chilometri di profondità. Alle ore 21:52, lieve sisma di magnitudo 2.2 Tirreno meridionale, epicentro in mare, ipocentro a 130 chilometri. Alle 20:31 scossa M 2.4 isole Eolie, epicentro a 15 km da Lipari, in provincia di Messina, ipocentro a 181 km. Alle 15:55 lieve sisma M 2.0 a Monte Cavallo, provincia di Macerata, ipocentro a 6 km. Alle 15:14 scossa M 2.0 a Montemonaco, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro a 16 km. Alle 15:02 sisma M 2.1 a Parenti, in provincia di Cosenza, ipocentro a 10 km. Alle ore 13:45 scossa di terremoto di magnitudo 3.5 avvertita in Puglia, epicentro ad Altamura, in provincia di Bari. Ipocentro a 38 km. Alle ore 5:40 sisma M 2.3 a Salemi, in provincia di Trapani, con ipocentro a 9 chilometri di profondità.

Previsioni meteo Centro 10 novembre 2018

Al Centro: Al mattino molte nubi sulla medio-alta Toscana con deboli pioviggini, altrove maggiori schiarite specie su Adriatiche e Lazio. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità più compatta su litorale toscano e Umbria settentrionale. In serata nuvolosità in estensione anche ai settori costieri del Lazio, persistono schiarite più ampie altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.