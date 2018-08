Terremoto Oggi Umbria 19 agosto 2018: scossa M 2.0 in provincia di Perugia – Dati INGV

Terremoto oggi Umbria 19/08/2018, sisma M 2.0 a Pietralunga, in provincia di Perugia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella notte di oggi, domenica 19 agosto 2018, alle ore 00:22 una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 a Pietralunga, in provincia di Perugia, con ipocentro profondo 7 chilometri, 33 km a nord ovest di Perugia. Sempre in Italia, e nella stessa data, rilevate le seguenti scosse: alle 03:01 sisma di magnitudo 2.9 sulla Costa Garganica (vicino Foggia) con ipocentro profondo 6 chilometri e una scossa di magnitudo 4.6 sul Mar Tirreno Meridionale con ipocentro a profondità 530 km.

Nella giornata di ieri, sabato 18 agosto 2018, alle ore 16.30 è stata rilevata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro 5 km Sud-Ovest dal Comune di Costacciaro, in provincia di Perugia. Il sisma, che ha avuto ipocentro ad una profondità di 8 chilometri, è stato avvertito dalla popolazione sita nei pressi dell’epicentro. Altri Comuni vicini all’epicentro: Sigillo, Fossato di Vico, Gubbio a 9 km. Il terremoto è stato localizzato a 34 km a Nord-Est di Perugia, 41 km a Nord di Foligno. Alle ore 17.34 scossa di terremoto di magnitudo 2.0 rilevata a Montecilfone, in provincia di Campobasso, con ipocentro a profondità 17 chilometri, 47 km a ovest di San Severo. Alle ore 21.59 scossa registrata a Larino, in provincia di Campobasso, con ipocentro profondo 21 chilometri, 45 km a ovest di San Severo. […]