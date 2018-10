Terremoto oggi Sicilia 26 ottobre 2018, scossa M 3.3 provincia di Messina – Dati Ingv

Alle ore 7:48 della mattinata di oggi, registrata un’altra forte scossa di terremoto sempre in Grecia, nel Peloponneso. Raggiunta magnitudo 5.0 della scala Richter. In questa occasione il sisma non è stato avvertito anche in Italia. Ipocentro a 15 km.

Previsioni meteo 26 ottobre 2018 –

Al Nord: Al mattino molte nubi sparse su tutte le regioni con deboli piogge possibili su Liguria e Friuli, maggiori schiarite sulle Alpi. Al pomeriggio cieli nuvolosi su tutti i settori ma con possibilità di pioviggini su Liguria, Lombardia e Triveneto, più asciutto altrove. In serata tempo in peggioramento con cieli nuvolosi associati a piogge sparse su Pianura Padana e settori prealpini, fenomeni localmente più intensi sulla Liguria. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Centro: Al mattino tempo localmente instabile sul Tirreno con pioviggini sparse, maggiori schiarite in Adriatico. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori con locali deboli piogge su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto altrove. In serata piogge sparse sulla Toscana settentrionale, tempo più asciutto altrove ma con molte nuvole in transito. Temperature minime in aumento e massime in calo. Ventimoderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.