Terremoto oggi Umbria 29 ottobre 2018, scossa M 3.1 provincia di Perugia – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, da segnalare una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 in Argentina, con epicentro in mare, alle ore 7:54 di oggi, 29-10-2018. Ipocentro a 63 km. Nel corso delle prossime ore aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 29 ottobre 2018 –

Al Nord: Al mattino tempo fortemente instabile su tutte le regioni con le piogge più intense attese lungo l’arco alpino e in Liguria. Situazione invariata al pomeriggio con esteso fronte in transito da ovest verso est, piogge a carattere di nubifragio su Liguria e Alpi lombarde. In serata primo miglioramento a partire da Nord Ovest con fenomeni via via più deboli su Liguria occidentale e basso Piemonte. Neve sui rilievi oltre i 1800 metri. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Centro: Al mattino nuvolosità diffusa su tutte le regioni con precipitazioni localmente intense attese su alta Toscana e aree a confine tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio esteso e intenso fronte perturbato in transito sulle regioni tirreniche con attività temporalesca e precipitazioni abbondanti, più asciutto sulle regioni adriatiche. In serata atteso un generale miglioramento a partire da Ovest con fenomeni via via meno intensi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.