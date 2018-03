Terremoto oggi Umbria 3 marzo 2018, scossa M 2.0 in provincia di Perugia – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare oggi 3-3-2018. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 3 marzo 2018 –

Al Nord: Al mattino tempo generalmente instabile al Nord Ovest con possibilità di fiocchi in pianura su bassa Lombardia, Piemonte ed Emilia occidentale, a quote medio-basse invece sulla Liguria. Generalmente più asciutto altrove. Al pomeriggio peggiora anche sulle rimanenti regioni con piogge di debole entità, quota neve in lieve rialzo sui settori precedentemente citati. In serata persistono locali piogge al Nord Est, migliora invece altrove con clima via via più asciutto. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo in peggioramento sulle regioni tirreniche con piogge da deboli a moderate a partire da Lazio e Toscana, localmente più asciutto altrove. Al pomeriggio maltempo diffuso con piogge localmente di moderata intensità sui settori interni, clima in genere più asciutto solo lungo la costa abruzzese. In serata progressiva attenuazione dei fenomeni a partire dalla Toscan, quota neve in lieve calo sull’Appennino centro-settentrionale. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.