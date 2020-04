Terremoto oggi Umbria, 30 aprile 2020: scossa M 2.2 in provincia di Perugia – Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Umbria nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile 2020: alle 18:05 sisma di magnitudo 2.2 della scala Richter con epicentro a 3 km da Valfabbrica, in provincia di Perugia, e ipocentro a 10 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Assisi, Bastia Umbria, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Fossato di Vico, Perugia e Valtopina, tutti entro i 20 km di distanza dal luogo dell’epicentro.

Le altre scosse di terremoto registrate oggi in Italia

Sono tre, in totale, le scosse di terremoto registrate in Italia dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile 2020, finora: oltre a quella in provincia di Perugia segnaliamo un sisma, di magnitudo 2.0, registrato alle 5:53 a Monte Cavallo, in provincia di Macerata, con ipocentro a 10 km di profondità. In mattinata, alle 8:25, una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata nei pressi di Gravina in Puglia, comune in provincia di Bari, con ipocentro a 10 km di profondità.

Le scosse di terremoto di magnitudo inferiore

Le altre scosse di terremoto registrate in Italia nella giornata di oggi sono state di magnitudo inferiore a 2.0, cosiddette strumentali perché per lo più rilevabili solo tramite appositi strumenti: la più intensa, di magnitudo 1.9, è stata registrata alle ore 15:57 a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, con ipocentro a 34 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro troviamo Camastra, Palma di Montechiaro e Naro.