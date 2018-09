Terremoto oggi Umbria 8 settembre 2018, scossa M 2.2 in provincia di Perugia – Dati Ingv

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, da segnalare una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 nelle Filippine, alle ore 9:16 di oggi, 8-9-2018, ipocentro a 20 km. Nel corso delle prossime ore, aggiornamenti sulle scosse registrate in Italia.

Previsioni meteo 8 settembre 2018 –

Al Nord: Al mattino clima asciutto su quasi tutti i settori ma con molte nubi su Piemonte e Lomardia meridionale. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali con locale attività temporalesca, più stabile altrove. In serata residui fenomeni sui rilievi del Triveneto, ampie schiarite sui rimanenti settori. Temperature minime ie massime stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nubi a tratti compatte sui settori costieri dell’Adriatico e su quelli della Toscana, possibilità di deboli piogge solo sulle Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento lungo i rilievi appenninici del versante adriatico in parziale estensione ai rispettivi settori costieri, clima più asciutto sulle regioni tirreniche. In serata migliora quasi ovunque eccetto residue piogge tra Marche e Abruzzo. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari generalmente poco mossi o quasi calmi.