Forte terremoto profondo di magnitudo 5.1 poco fa: la terra trema per centinaia di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Papua Nuova Guinea

Nella giornata di oggi, lunedì 27 gennaio 2020, alle ore 07:55, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nel Lazio , esattamente ad Accumuli , in provincia di Rieti , con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dal a 38 chilometri ad ovest di Teramo, a 41 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 52 chilometri ad est di Terni e a 53 chilometri a sud-est di Foligno.

Nella giornata di oggi, lunedì 27 gennaio 2020, esattamente alle ore 20:13 (ora italiana), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 in Papua Nuova Guina , con ipocentro piuttosto profondo, localizzato a 60 chilometri di profondità.

Nel corso del pomeriggio di ieri, domenica 26 gennaio 2017, esattamente alle ore 17:26, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 3.0 in Emilia-Romagna , esattamente a Montefiore Conca , in provincia di Rimini , con ipocentro a 26 chilometri di profondità. Il sisma – nettamente avvertito dalla popolazione locale – è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 18 chilometri a sud di Rimini, a 24 chilometri ad ovest di Pesaro, a 34 chilometri ad ovest di Fano e a 39 chilometri a sud-est di Cesena.

Terremoto, ieri serata scossa in provincia di Pisa

Sabato 25 gennaio 2020, esattamente alle ore 21:17, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Toscana, esattamente a Vecchiano, in provincia di Pisa, con ipocentro a 7 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 10 chilometri a sud di Viareggio, a 13 chilometri a nord-ovest di Pisa, a 20 chilometri ad ovest di Lucca e a 26 chilometri a nord di Livorno.