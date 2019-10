Forte terremoto profondo poco fa: scossa di magnitudo superiore a 5.0. I dati ufficiali del sisma registrato nel Mar di Banda

Passiamo ora a trattare la situazione sismica relativa all’Italia e in tal senso, quest’oggi, alle ore 08:07, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nel distretto Costa Ionica Crotonese (Crotone) , con ipocentro a 9 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 11 chilometri a nord-est di Crotone, a 59 chilometri a nord-est di Catanzaro, a 79 chilometri ad est di Lamezia Terme e a 82 chilometri ad est di Cosenza.

Terremoto, scossa in provincia di Udine

Sempre nel corso della giornata di oggi, alle ore 04:12, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Friuli-Venezia Giulia, esattamente a Verzegnis, in provincia di Udine, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a a 40 chilometri a nord-ovest di Udine, a 49 chilometri a nord-est di Pordenone e a 93 chilometri a nord-est di Treviso.