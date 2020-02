Terremoto Puglia oggi, 8 febbraio 2020: scossa M 2.1 a Foggia | Dati ufficiali INGV

Alle ore 12:10, inoltre, l’INGV ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche con epicentro a 2 km da Fiordimonte , in provincia di Macerata. Ipocentro a 13 km di profondità. Evento localizzato a 5 km da Pieve Torina, Fiastra e Pievebovigliana, 33 km ad est di Foligno, 58 km ad est di Perugia.

Il sisma si è verificato a 16 km da Rignano Garganico, 19 km da San Marco in Lamis, 20 km da San Giovanni Rotondo, 25 km ad ovest di Manfredonia, 27 km a sud est di San Severo, 38 km a nord ovest di Cerignola, 59 km ad ovest di Balretta, 65 km a nord ovest di Andria, 72 km ad ovest di Trani, 80 km ad ovest di Bisceglie, 85 km a nord est di Benevento, 89 km ad ovest di Molfetta, 99 km a nord est di Avellino.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 1.38 di oggi , sabato 8 febbraio 2020, una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Puglia con epicentro a 12 km da Foggia , ipocentro a 22 chilometri di profondità. Il sisma, che non ha causato alcuna vittima o danni a strutture e cose, si è verificato a 25 km da Manfredonia, 27 km da San Severo, 38 km da Cerignola e 59 km da Barletta.

Ieri mattina, alle ore 11:26, scossa di magnitudo 2.7 al largo del Mar Tirreno meridionale , con ipocentro a 285 km. Epicentro in mare aperto, 57 km ad ovest di Cosenza, 66 km ad ovest di Lamezia Terme, 91 km ad ovest di Catanzaro. Alle ore 10:22 l’INGV ha registrato un lieve sisma M 2.1 nel distretto Tirreno meridionale , con ipocentro a 160 km di profondità. Epicentro in mare, 46 km a nord di Messina, 57 km a nord di Reggio Calabria, 81 km a sud ovest di Lamezia Terme, 100 km a sud ovest di Cosenza.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 febbraio 2020, alle ore 16.42 scossa di magnitudo 2.1 rilevata dall’INGV in Calabria con epicentro a 3 km da Cirò , in provincia di Crotone, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il lieve sisma si è verificato a 36 km da Crotone, 69 km da Catanzaro e 72 km da Cosenza

Scosse di terremoto nel mondo 7-2-2020

Per quanto riguarda la situazione sismica estera, nessuna scossa di magnitudo pari o superiore a 6.0 rilevata oggi, 8-2-2020. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire in diretta gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.