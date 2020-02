Terremoto, sciame sismico in corso nel Mar Tirreno: dati ufficiali INGV

Terremoto, sciame sismico nel Tirreno Meridionale

Tra la giornata di oggi, martedì 25 febbraio 2020, e quella di ieri, lunedì 25/02, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato uno sciame sismico nel distretto Tirreno Meridionale (MARE), con ben 6 scosse di terremoto che si sono verificate tra le 16:56 di ieri e le 17:29 di oggi, rispettivamente di magnitudo 3.4, 2.8, 2.1 e 2.3, 2.0 e 2.6, con ipocentro compreso tra 4 e 10 chilometri di profondità. L’ultimo evento sismico in ordine di tempo è stato localizzato alle ore 18:48 di oggi, mentre quello di maggiore intensità si è verificato ieri, alle 16:46, ed è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 99 chilometri ad ovest di Cosenza.

Terremoto, ieri scossa a Castiglione

Nella giornata di ieri, lunedì 24 febbraio 2020, alle 17:02, si è verificata una intensa scossa di terremoto di magnitudo 4.3 a Castiglione Cosentino, in provincia di Cosenza, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Il terremoto è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale, con molte persone che sono scese in strada spaventate dalla scossa. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 8 chilometri a nord di Cosenza, a 43 chilometri a nord di Lamezia Terme, a 59 chilometri a nord-ovest di Catanzaro e a 82 chilometri ad ovest di Crotone.

Terremoto, ieri scossa in provincia de L’Aquila

Ieri, lunedì 24 febbraio 2020, alle ore 15:19, si è verificata una lieve scossa di magnitudo 2.0 a Campotosto, in provincia de L’Aquila, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. La scossa di terremoto in questo caso è stata localizzata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 21 chilometri a nord de L’Aquila, a 32 chilometri ad ovest di Teramo, a 58 chilometri ad est di Terni e a 65 chilometri ad ovest di Montesilvano.