Terremoto, sciame sismico nella Costa Ionica Catanzarese: i dati ufficiali INGV

Nella serata di ieri, martedì 11 febbraio 2020, alle ore 23:03, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 a Sellia Marina , in provincia di Catanzaro , con ipocentro a 25 chilometri di profondità. Il sisma in questione è stato localizzato a 11 chilometri ad est di Catanzaro, a 36 chilometri ad est di Lamezia Terme, a 42 chilometri a sud-ovest di Crotone e a 61 chilometri a sud-est di Cosenza.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 12 febbraio 2020, alle ore 08:22, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 a Forni di Sopra , in provincia di Udine , con ipocentro a 8 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 49 chilometri a nord di Pordenone, a 61 chilometri a nord-ovest di Udine, a 86 chilometri a nord-est di Treviso e a 97 chilometri ad est di Bolzano.

Ieri mattina, alle ore 09:50, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Molise , esattamente a Rotello , in provincia di Campobasso, con ipocentro 10 chilometri di profondità. Il sisma – nettamente avvertito dalla popolazione locale – è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 35 chilometri ad ovest di San Severo, a 58 chilometri a nord-ovest di Foggia, a 73 chilometri a nord di Benevento e a 80 chilometri ad ovest di Manfredonia.

Terremoto, ieri scossa in provincia di Catania

Nella giornata di oggi, martedì 11 febbraio 2020, alle ore 09:36, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un lieve sisma di magnitudo 2.0 in Sicilia, esattamente a Milo, in provincia di Catania, con ipocentro a 6 chilometri di profondità. Il terremoto in questione è stato localizzato a 19 chilometri a nord-ovest di Acireale, a 27 chilometri a nord di Catania, a 67 chilometri a sud-ovest di Reggio Calabria e a 68 chilometri a sud-ovest di Messina.