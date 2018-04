Terremoto: sciame sismico senza sosta nell’Italia centrale. Diverse le scosse avvertite dalla popolazione. Dati ufficiali. La terra sta tremando senza interruzione

Terremoto: sciame sismico senza sosta nell’Italia centrale. Diverse le scosse avvertite dalla popolazione. Dati ufficiali. – Scosse senza sosta nell’Italia centrale e non solo. Sono moltissime le scosse registrate e quelle che continuano a registrarsi, soprattutto nella zona del maceratese, nelle Marche, anche se di magnitudo lieve o al massimo moderata. Diverse quelle registrate tra magnitudo 2.0 e 2.5 tra questa notte e la mattinata odierna, tutte con epicentro tra Pieve Torina, Muccia e Monte Cavallo, avvertite abbastanza bene nella zona dell’epicentro. A tremare non è soltanto il centro Italia, questa notte alle 2.58 una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata in mare a largo dell’isola di Stromboli, con una profondità di 277 km e quindi chiaramente non avvertita dalla popolazione locale. Zona conosciuta per il famoso vulcano sottomarino “Marsili”, sul quale continuano costantemente gli studi da parte di moltissimi geologi. […]