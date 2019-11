Terremoto, scossa in Toscana: i dati ufficiali emessi dall’INGV

Sempre nel corso della notte, alle ore 00:54, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 nel distretto Tirreno Meridionale (MARE) , con ipocentro a 7 chilometri di profondità. Anche nella giornata di ieri, esattamente alle ore 21:27 e alle ore 04.56, l’INGV ha registrato una doppia scossa di magnitudo 2.1 e 2.9 nel distretto Tirreno Meridionale (MARE) , con ipocentro a 7 e 11 chilometri di profondità. In questo caso il sisma di maggiore intensità è stato localizzato a 84 chilometri a nord-ovest di Cosenza.

Nella nottata di oggi, domenica 17 novembre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Toscana, esattamente a Colle di Val d’Elsa, in provincia di Siena, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 21 chilometri a nord-ovest di Siena, a 37 chilometri a sud di Scandicci, a 39 chilometri a sud di Firenze e a 50 chilometri a sud di Prato.

Nella giornata di ieri, sabato 16 novembre 2019, alle ore 06:45, si è verificato un sisma di magnitudo 2.1 nel distretto Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) , con ipocentro a 78 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 48 chilometri ad ovest di Cosenza, a 55 chilometri ad ovest di Lamezia e a 80 chilometri ad ovest di Catanzaro.

Terremoto, scossa avvertita in provincia di Campobasso

Nella giornata di ieri, sabato 16 novembre 2019, alle ore 03:38, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Molise, esattamente a Colletorto, in provincia di Campobasso, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 37 chilometri ad ovest di San Severo, a 55 chilometri ad ovest di Foggia, a 60 chilometri a nord di Benevento e a 82 chilometri ad ovest di Manfredonia.