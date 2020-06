Terremoto, scossa M 2.7 registrata in provincia di Reggio Emilia. I dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa in provincia di Reggio Emilia

Nella giornata di oggi, mercoledì 17 giugno 2020, esattamente alle ore 21:10, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Emilia-Romagna, esattamente a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio-Emilia, con ipocentro a 6 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma è stato localizzato 3 chilometri da Bagnolo in Piano, a 6 chilometri da Correggio, a 8 chilometri da Novellara e a 8 chilometri da Campagnola Emilia. L’evento sismico, inoltre – nettamente avvertito dalla popolazione più vicina all’epicentro – è stato localizzato a 11 chilometri a nord-est di Reggio Emilia, a 14 chilometri ad ovest di Carpi, a 23 chilometri a nord-ovest di Modena e a 30 chilometri ad est di Parma.

Terremoto, scossa in provincia di Isernia

Nel corso della nottata di oggi, mercoledì 17 giugno 2020, esattamente alle ore 01:03, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Molise, esattamente a Sessano del Molise, in provincia di Isernia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 2 chilometri da Sessano del Molise, a 3 chilometri da Pesche, a 4 chilometri da Carpinone e a 6 chilometri da Miranda. Il lieve terremoto, inoltre, è stato localizzato a 61 chilometri a nord di Caserta, a 67 chilometri a nord-ovest di Benevento, a 73 chilometri a nord di Aversa e a 75 chilometri a nord di Acerra.

Terremoto, lunedì sera scossa in provincia di Macerata

Nel corso della serata di lunedì 15 giugno 2020, invece, alle ore 22:05, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche, esattamente a Monte Cavallo, con ipocentro a 71 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico si è verificato a 5 chilometri da Monte Cavallo, a 7 chilometri da Visso, a 9 chilometri da Preci e a 10 chilometri da Sellano. Il terremoto in questione, inoltre, è stato localizzato dall’INGV a 25 chilometri ad est di Foligno, a 53 chilometri a nord-est di Terni, a 53 chilometri ad est di Perugia e a 65 chilometri a nord-ovest di Teramo.