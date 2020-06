Scossa di terremoto davanti alle coste italiane poco fa: zone colpite e dati ufficiali INGV

Terremoto, scossa nel distretto Costa Calabra sud occidentale

Nella giornata di oggi, lunedì 1 giugno 2020, esattamente alle ore 14:16, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nel distretto Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Costa Vibo Valentia, Reggio Calabria), con ipocentro a 156 chilometri di profondità. Nessun Comune italinao è stato localizzato entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma. Per quanto riguarda, invece, le città più vicine al sisma con almeno 50.000 abitanti, in questo caso il terremoto è stato localizzato dall’INGV a 39 chilometri a nord di Messina, a 48 chilometri a nord di Reggio Calabria, a 77 chilometri a sud-ovest di Lamezia Terme e a 93 chilometri ad ovest di Catanzaro.

Terremoto, doppia scossa in provincia di Firenze

Nella giornata di oggi, esattamente alle ore 13:44, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Toscana, esattamente a Marradi, in provincia di Firenze, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Per quanto riguardo i comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’evento sismico è stato localizzato 6 chilometri da Marradi, a 6 chilometri da Palazzuolo sul Senio, a 11 chilometri da Casola Valsenio e a 11 chilometri da Tredozio. Per ciò che concerne, invece, le città con almeno 50.000 abitanti che si trovano più vicine al sisma, invece, il sisma in questo caso è stato localizzato a 26 chilometri a sud-ovest di Imola, a 27 chilometri a sud-ovest di Faenza, a 35 chilometri ad ovest di Forlì e a 46 chilometri a sud-est di Bologna. Poco dopo, esattamente alle 13:45, si è verificata una nuova scossa a Marradi, questa volta di magnitudo 2.2, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Terremoto, scossa in provincia di Cuneo

Nella giornata di oggi, esattamente alle 10:55, si è verificato un lieve sisma di magnitudo 2.4 in Piemonte, esattamente a San Damiano Macra, in provincia di Cuneo, con ipocentro a 14 chilometri di profondità. Per quanto riguardo i comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 4 chilometri da San Damiano Macra, a 4 chilometri da Cartignano, a 5 chilometri da Pradleves e a 6 chilometri da Castelmagno. Per ciò che concerne, invece, le città con almeno 50.000 abitanti che si trovano più vicine al sisma, invece, il sisma in questo caso è stato localizzato a 25 chilometri ad ovest di Cuneo, a 70 chilometri a sud-ovest di Moncalieri, a 77 chilometri a sud-ovest di Torino e a 83 chilometri a nord-ovest di Sanremo.

Terremoto, scossa nel distretto Costa Agrigentina

Nella giornata di oggi, lunedì 1 giugno 2020, inoltre, esattamente alle ore 18:06, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nel distretto Costa Agrigentina (Agrigento), con ipocentro a 28 chilometri di profondità. Per quanto riguardo i comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro del terremoto, l’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 11 chilometri da Licata. Per quanto concerne, invece, le città con almeno 50.000 abitanti che si trovano più vicine all’epicentro del terremoto, il sisma è stato localizzato dall’INGV a 23 chilometri ad ovest di Gela, a 49 chilometri a sud-est di Agrigento, a 49 chilometri ad ovest di Vittoria e a 53 chilometri a sud di Caltanissetta.