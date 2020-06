Terremoto, sequenza sismica in corso nel distretto Costa Siciliana nord orientale: i dati ufficiali INGV

Terremoto, sequenza sismica in corso nel distretto Costa Siciliana nord orientale

Nella giornata di oggi, domenica 21 giugno 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica ha registrato una sequenza sismica in corso nel distretto Costa Siciliana nord orientale. Tra le 03:27 e le 06:45, infatti, si sono verificate 4 scosse di terremoto rispettivamente di magnitudo 2.3, 2.2, 2.5 e 2.0, con ipocentro tra 10 e 126 chilometri di profondità. L’evento sismico più intenso si è verificato alle ore 05:48, di magnitudo 2.5, con ipocentro a 126 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il terremoto in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 17 chilometri da Villafranca Tirrena e a 20 chilometri da Spadafora. Inoltre, l’evento sismico si è verificato a 23 chilometri a nord-ovest di Messina, a 35 chilometri a nord-ovest di Reggio Calabria, a 90 chilometri a nord di Acireale e a 100 chilometri a sud-ovest di Lamezia Terme.

Terremoto, scossa in provincia di Macerata

Nel corso della nottata di oggi, domenica 21 giugno 2020, esattamente alle ore 00:27, si è verificato un sisma di magnitudo 2.4 nelle Marche, esattamente a Sarnano, in provincia di Macerata, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 3 chilometri da Sarnano, a 6 chilometri da Gualdo, a 7 chilometri da Bolognola e a 7 chilometri da Cessapalombo. Il sisma, inoltre è stato localizzato a 47 chilometri ad est di Foligno, a 56 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 67 chilometri a sud-ovest di Ancona e a 72 chilometri ad est di Perugia.

Terremoto, ieri sera scossa in provincia de L’Aquila

Nella serata di ieri, sabato 20 giugno 2020, alle ore 20:00, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Abruzzo, esattamente a Capitignano, in provincia de L’Aquila, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, il sisma in questione è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 4 chilometri da Capitignano, a 5 chilometri da Barete, a 6 chilometri da Pizzoli e 7 chilometri da Montereale. Il lieve terremoto, inoltre è stato localizzato a 47 chilometri a nord-ovest di Teramo, a 63 chilometri a sud di Ancona, a 64 chilometri ad est di Foligno e a 78 chilometri a nord de L’Aquila.