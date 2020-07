Terremoto, sequenza sismica in provincia di Ravenna: i dati ufficiali emessi dall’INGV

Terremoto, sequenza sismica in provincia di Ravenna

Nella giornata di oggi, domenica 5 luglio 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0. Nella giornata di ieri, sabato 4 luglio 2020, tra le 05:18 e le 17:55, si sono verificate 5 scosse di terremoto in provincia di Ravenna, 3 a Casola Valsenio, una a Riolo Terme ed una a Fusignano, di magnitudo compresa tra 2.3 e 2.8. L’evento sismico di maggiore intensità si è verificato alle ore 16:58, di magnitudo 2.8 a Casola Valsenio, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 4 chilometri da Casola Valsensio, a 5 chilometri da Borgo Tossignano, a 6 chilometri da Casalfiumanese e a 7 chilometri da Fontanafelice. Il terremoto, inoltre, è stato localizzato a 13 chilometri a sud-ovest di Imola, a 19 chilometri ad ovest di Faenza, a 32 chilometri ad ovest di Forlì e a 36 chilometri a sud-est di Bologna.

Terremoto, ieri scossa nel distretto Mar Ionio Meridionale

Nella giornata di ieri, sabato 4 luglio 2020, alle ore 15:43, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 nel distretto Mar Ionio Meridionale (MARE), con ipocentro a 6 chilometri di profondità. Nessun Comune è stato localizzato entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma. Il terremoto in questione, inoltre, è stato localizzato a a 95 chilometri ad est di Siracusa.

Terremoto, ieri scossa in provincia di Avellino

Nella giornata di ieri, sabato 4 luglio 2020, alle ore 14:34, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Campania, esattamente a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. Per quanto riguarda i Comuni che si trovano entro 20 chilometri dall’epicentro, l’evento sismico è stato localizzato a 2 chilometri da Sant’Angelo dei Lombardi, a 3 chilometri da Rocca San Felice, a 4 chilometri da Torella dei Lombardi e a 6 chilometri da Guardia Lombardi. Il terremoto, inoltre, è stato localizzato a 30 chilometri ad est di Avellino, a 38 chilometri a nord-est di Battipaglia, a 39 chilometri a sud-est di Benevento e a 43 chilometri a nord-est di Salerno.