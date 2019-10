Terremoto, torna a tremare la terra in Italia: scossa intensamente avvertita in molte città. Diffusi i dati ufficiali del sisma in Sicilia

La scossa di terremoto in questione, si è verificata questa notte alle 3.03 ed è stata avvertita molto bene nella provincia di Siracusa, in particolare lungo la zona costiera.L’epicentro del sisma è stato a 12 km dalla città siciliana sud-orientale mentre l’ipocentro è stato fissato ad una profondità di circa 29 chilometri.

Dopo alcune ore più tranquille e con scosse relativamente deboli, la terra è tornata a tremare in maniera più significativa al sud Italia e in particolare in Sicilia. Nella nottata odierna, una scossa M 3.1, è stata registrata in Sicilia, lungo la costa siracusana, ed è stata ben avvertita dalla popolazione locale.

Localizzazione del sisma avvenuto al nord Italia

Secondo l’Ingv, il sisma è stato localizzato a 12 Km a E di Siracusa (122291 abitanti), 57 Km a SE di Catania (314555 abitanti), 64 Km a E di Modica (54633 abitanti), 64 Km a E di Ragusa (73313 abitanti), 65 Km a SE di Acireale (52622 abitanti), 80 Km a E di Vittoria (63339 abitanti).

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, non ci sono forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 da segnalare al momento. Su Centrometeoitaliano.it potete come sempre consultare gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.