Terremoto: tremano molte regioni del Centro Italia. Zone colpite L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una forte scosse di terremoto in Abruzzo nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 7 novembre 2019: alle 18:35 sisma di magnitudo 4.4 con epicentro a Belsorano, in provincia dell’Aquila, e ipocentro a 14 km di profondità. Terremoto Centro Italia, segnalazioni anche da Roma e Napoli Tra i comuni nei pressi dell’epicentro della scossa di terremoto registrata quest’oggi in provincia dell’Aquila troviamo Pescosolido (FR), Sora (FR), Campoli Appennino (FR), Broccostella (FR), San Vincenzo Valle Roveto e Villavallelonga. L’evento sismico è stato avvertito in quasi tutto il Centro Italia, con segnalazioni arrivate anche da Roma e Napoli, ma al momento non si registrano grossi danni a cose o persone. Terremoto Centro Italia, la spiegazione del sismologo Tanta paura e poco più. Già nelle ore scorse nella stessa zona erano state registrate diverse scosse di terremoto, ma – come fa sapere Alessandro Amato dell’Ingv a Repubblica.it – si tratta di na sequenza sismica diversa da quella dell’Italia centrale.

Terremoto Centro Italia, non mancano i disagi A Balsorano, epicentro della scossa di terremoto, le scuole resteranno chiuse nella giornata di domani, dopo la chiusura odierna a scopo precauzionale. Qualche disagio, comunque, c’è stato: dalle 18:40, infatti, è stato sospeso il traffico ferroviario sulle linee Sulmona-Avezzano, Roccasecca-Avezzano e fra Ceprano e Cassino (Roma-Cassino). Limitazione della velocità sulla linea Alta velocità Roma-Napoli per i treni già in viaggio, in attesa di verifiche.