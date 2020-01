Turchia, altra forte scossa di terremoto M 5.1: aumentano le vittime, ancora danni. La situazione

La scossa di terremoto registrata nel pomeriggio in Turchia è stata avvertita da decine di migliaia di persone: a pochi chilometri, infatti, troviamo le città di Doganyol, Cungus, Elazig e Gaziantep. Nel Paese è in corso una sequenza sismica, con la scossa più forte registrata nella serata di ieri che ha provocato danni e vittime.

La terra continua a tremare in Turchia: una nuova forte scossa di terremoto, infatti, è stata registrata nel pomeriggio di oggi, sabato 25 gennaio 2020. Il sisma, di magnitudo 5.1, è stato rilevato nell’est del Paese in serata, alle 19:30 ora italiana. Ipocentro localizzato a 7 km di profondità. È quanto riportato da Emsc-csem.org .

Come si legge su Adnkronos.com, il bilancio delle vittime continua ad aumentare col passare delle ore. Per quanto riguarda i feriti, la maggior parte – ovvero 843 – si registra nella provincia di Elazig. La scossa di terremoto di magnitudo 6.8 registrata nella giornata di venerdì ha completamente distrutto, secondo i dati ufficiali, almeno 30 edifici; altri 81 edifici, invece, sono stati gravemente danneggiati. Il sisma di magnitudo 5.1 registrato nel pomeriggio di sabato ha contribuito ad altri crolli minori.

Le parole di Erdogan

La Turchia sta provando a far fronte all’emergenza in seguito ai danni provocati dalle scosse di terremoto: il presidente Recept Tayyip Erdogan ha fatto sapere che sarà utilizzata ogni misura per portare soccorso alle popolazioni colpite: “Il nostro Paese è forte, abbiamo dovuto sopportare molti terremoti ma con pazienza li abbiamo superati”. Erdogan si è recato in visita nelle zone terremotate e ha partecipato ai funerali di due vittime, promettendo lavori rapidi per il ripristino delle infrastrutture.