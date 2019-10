Terremoto, violenta scossa di magnitudo 5.5 poco fa: la terra trema per centinaia di chilometri. I dati ufficiali del sisma registrato al largo delle Isole Sandwich

Terremoto, forte sisma registrato al largo delle Isole Sandwich

Nella giornata di oggi, domenica 13 ottobre 2019, alle 08:09 (ora italiana), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.5 nelle Isole Sandwich, un arcipelago situato nell’Oceano Atlantico meridionale, con ipocentro localizzato a 20 chilometri di profondità.

Terremoto al largo delle Isole Sandwich: le città più vicine al sisma

Alle ore 08:09 (ora italiana), dunque, l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 nelle Isole Sandwich, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico è stato localizzato a 4223 chilometri a sud-est di Santiago (Cile, 4.838.000), a 3430 chilometri a sud-est di Buenos Aires (Argentina, 13.077.00 abitanti), a 3295 chilometri a sud-est di Montevideo (Uruguay, 1.271.000 abitanti).

Terremoto, ieri scossa nel distretto Costa Siciliana nord orientale

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana relativa alla giornata di oggi, domenica 13 ottobre 2019, e in tal senso, non ci sono da segnalare scosse di magnitudo pari o superiore a 2.0 in Italia. Nella giornata di ieri, invece, sabato 12 ottobre 2019, esattamente alle ore 21:30, si è verificata una scossa di magnitudo 2.2 nel distretto Costa Siciliana nord orientale (Messina), con ipocentro a 122 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’INGV a 18 chilometri a nord-ovest di Messina, a 30 chilometri a nord-ovest di Reggio Calabria, a 82 chilometri a nord di Acireale e a 96 chilometri a nord-est di Catania.