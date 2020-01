Terremoto, violenta scossa di magnitudo 6.2 in Indonesia: zone colpite e dati ufficiali

Nella giornata di oggi, domenica 19 gennaio 2020, la terra ha tremato con grande intensità anche in Cina . Alle ore 14:28 italiane l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 nel sud di Xinjiang, in Cina, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Il terremoto si è verificato in mare, 734 km a nord est Makassar, Indonesia (popolazione di 1.322.000 abitanti circa), 90 km a sud est di Gorontalo, in Indonesia (popolazione di 145.000 abitanti circa)

Oggi quindi è verificata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.0 in Cina. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 108 chilometri a nord-est di Kashi (Cina, 275.000 abitanti), a 185 chilometri a sud-est di At.Bashi (Kirghizistan, 15.300 abitanti), a 201 chilometri a sud-est di Naryn (Kirghizistan, 15.300 abitanti) e a 379 chilometri a sud di Almaty (Kirghizistan, 2.001.000 abitanti).

Terremoto Albania, ecco dove è stato avvertito il doppio sisma

L’epicentro del terremoto in Albania è stato localizzato nell’area nord orientale del paese. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione, così come dai residenti dei paesi vicini all’Albania, Montenegro, Kosovo e Macedonia. Al momento non sono stati registrati danni. L’area in cui si sono registrate le due scosse è vicina a quella del parco nazionale di Lure, nel nord-est dell’Albania.