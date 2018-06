Sisma: violenta scossa di terremoto in Argentina. Trema zona densamente popolata,Sisma: violenta scossa di terremoto in Argentina. Trema zona densamente popolata, molta la paura

Sisma: violenta scossa di terremoto in Argentina. Trema zona densamente popolata. Dati ufficiali

Sisma: violenta scossa di terremoto in Argentina. Trema zona densamente popolata – Altra violenta scossa di terremoto nel mondo e questa volta a tremare è l’Argentina settentrionale, in una zona densamente popolata. La scossa è stata localizzata nei pressi di Tilcara, comune montano al confine con il Cile. A poca distanza dall’epicentro diverse grandi città sono situate ed hanno avvertito nettamente il sisma. La scossa ha avuto una magnitudo di 4.8 sulla scala Richter ed è avvenuta nel cuore di queste notte, ad una profondità di ben 190 km. Nonostante la profondità il sisma è stato percepito bene in zona e fino alle coste settentrionali del Cile, dove numerosi alti palazzi hanno oscillato in maniera evidente. Non ci sono state conseguenze su persone o cose, grazie all’ipocentro localizzato in profondità ma soltanto attimi di paura tra l’Argentina e il Cile. […]