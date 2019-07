Terremoto, violento sisma scuote le coste dell’Indonesia: diramato allerta tsunami

Le forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale di oggi, 7-7-2019, oltre la scossa in Indonesia non vi è nessun’altra scossa da segnalare di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su CentroMeteoItaliano.it è possibile seguire aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.