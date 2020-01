Terremoto, violenta sequenza sismica a Porto Rico: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte sequenza sismica a Porto Rico

Dalla giornata di ieri è in corso una forte sequenza sismica a Porto Rico, con l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) che quest’oggi, esattamente alle ore 04:24 (ora locale), ha registrato una violenta scossa di magnitudo 6.4 ed ipocentro a 10 chilometri di profondità. Secondo quanto riportato da “Associated Press”, almeno una persona è morta a causa del crollo di un muro nella casa in cui abitava, a Ponce, mentre altre otto persone sono state ferite, sempre nella medesima città. Si segnalano, inoltre, numerose interruzioni di corrente e piccole frane.

Porto Rico, in giornata scossa di M 5.8: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, dopo il violento sismica di magnitudo 6.4, la terra ha continuano a tremare con grande intensità e si sono registrate diverse scosse che hanno provocato il panico tra la popolazione. La più forte si è verificata alle ore 07:18 (ora locale), di magnitudo 5.8, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 15 chilometri a sud-est di Indios (Porto Rico, 1.800 abitanti) e a 96 chilometri a sud-ovest di San Juan (Porto Rico, 419.000 abitanti).

Terremoto, scossa nelle Isole Eolie

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, martedì 7 gennaio 2019. In tal senso, alle ore 15:15, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nelle Isole Eolie, con ipocentro 12 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 81 chilometri a nord-ovest di Messina, a 92 chilometri a nord-ovest di Reggio Calabria, a 93 chilometri ad ovest di Lamezia Terme e a 98 chilometri ad ovest di Cosenza.