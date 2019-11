Il ponte è crollato all’improvviso poco fa: auto e camion precipitano, ci sono feriti gravi – VIDEO di quanto è accaduto in Francia

[multipage]

Crolla un ponte in Francia, a nord di Tolosa

Nelle scorse ore si è verificata una terribile tragedia in Francia, dove – come riportato da “IlFattoQuotidiano.it” – un ponte è crollato a nord di Tolosa quando un camion ed unìautomobile lo stavano attraversando. Allo stato attuale – stando a quanto si legge su “La Depeche du Midi” – la struttura di Mirepoix-sud-Tarn sarebbe crollata in seguito al passaggio di un mezzo pesante di un volume superiore rispetto al limite autorizzato.

Crolla un ponte in Francia: una ragazza di 15 anni è morta, ci sono almeno 9 feriti

Dunque, nelle scorse ore si è verificata una terribile tragedia in Francia, dove un ponte è crollato a causa del peso eccessivo di un camion che lo stava attraversando: in seguito al crollo, lo stesso camion ed un’automobile sono precipitati nel fiume. Stando a quanto riferito da “La Depeche du Midi” e riportato da “IlFattoQuotidiano.it”, una ragazza di 15 anni ha perso la vita ed almeno altre nove persone sarebbero ferite, due delle quali in modo molto grave.

Crolla un ponte in Francia: la vittima si trovava sull’automobile

Quando il ponte ha ceduto per via del peso eccessivo del camion che lo stava attraversando, sul posto si trovava anche un’automobile che è precipitata nel fiume insieme al camion. La ragazza di 15 anni che ha perso la vita si trovava proprio a bordo di questo veicolo, insieme ai suoi genitori.

Sul posto stanno lavorando circa 60 pompieri

Dunque, nelle scorse ore in Francia vi è stato il crollo di un ponte, con un camion ed un’automobile che sono precipitate giù. Allo stato attuale il bilancio provvisorio è di una vittima (una ragazza di 15 anni) e almeno altri nove feriti, due dei quali versano in gravi condizioni. Stando a quanto riportato da “IlFattoQuotidiano.it”, sul posto stanno lavorando oltre 60 pompieri con l’ausilio dei mezzi di soccorso. Inoltre, c’è da segnalare anche la presenza di tre elicotteri inviati a supporto.

Crolla un ponte in Francia, a nord di Tolosa: il video

Tragedia in Francia, dove nelle scorse ore si è registrato il crollo di un ponte a nord di Tolosa, quando un camion ed un’automobile lo stavano attraversando. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il ponte sia crollato a causa del peso eccessivo del camion, con quest’ultimo che aveva un volume superiore rispetto al limite autorizzato. Di seguito potrete vedere un video – ripreso dall’account Youtube “L’Obs” – che mostra le immagini del ponte crollato.

