Violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.7 poco fa: tremano oltre 400.000 persone, paura tra la popolazione. Zone colpite e dati ufficiali del sisma a Porto Rico

Terremoto, forte scossa a Porto Rico Nella giornata di oggi, lunedì 6 gennaio 2020, esattamente alle ore 06:32 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.7 a Puerto Rico, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione ed ha provocato attimi di panico. Terremoto, forte scossa a Porto Rico: le città più vicine al sisma Dunque, nella giornata di oggi, lunedì 6 gennaio 2020, esattamente alle 06:32 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 a Puerto Rico, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 2 chilometri a nord di Tallaboa, (Porto Rico, 1.200 abitanti), a 65 chilometri a sud-est di Aguada (Porto Rico, 4.100 abitanti) e a 81 chilometri a sud-ovest di San Juan (Porto Rico). Terremoto, scossa in provincia di La Spezia Questa mattina, esattamente alle ore 10:34, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a Bolano, in provincia di La Spezia, con ipocentro 13 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 10 chilometri a nord di La Spezia, a 23 chilometri a nord-ovest di Carrara, a 29 chilometri a nord-ovest di Massa e a a 48 chilometri a nord-ovest di Viareggio.

Terremoto, scossa in provincia di Alessandria Passiamo ad analizzare la situazione relativa ai terremoti registrati quest’oggi in Italia. In tal senso, alle ore 09:28, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.1 a Castelletto Monteferrato, in provincia di Alessandria, con ipocentro a 44 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 6 chilometri a nord-ovest di Alessandria, a 30 chilometri ad est di Asti, a 46 chilometri a sud-ovest di Vigevano e a 52 chilometri ad ovest di Pavia.

Terremoto, scossa in provincia di Bologna Nel corso della mattinata, alle ore 07:12, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Emilia-Romagna, esattamente a Monterenzio, in provincia di Bologna, con ipocentro ad 18 chilometri di profondità. In questo caso il sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 25 chilometri a sud di Bologna, a 27 chilometri ad ovest di Imola, a 39 chilometri ad ovest di Faenza e a 50 chilometri a nord-est di Prato.