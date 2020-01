Violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.1 al largo delle Isole Andreanof: la terra trema per centinaia di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali

Terremoto, violenta scossa al largo delle Isole Andreanof

Nella giornata di oggi, domenica 26 gennaio 2020, alle ore 07:31, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.1 al largo delle Isole Andreanof, con ipocentro localizzato a 20 chilometri di profondità.

Terremoto, violenta scossa al largo delle Isole Andreanof: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, domenica 26 gennaio 2020, dunque, alle ore 07:31, si è verificata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.1 al largo delle Isole Andreanof, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. Il sisma – stando a quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 3638 chilometri a nord-est di Tokyo (Giappone, 8.337.000 abitanti), a 4375 chilometri a nord-est di Pyongyang (Corea, 3.222.000 abitanti) e a 4388 chilometri a nord-est di Seoul (Corea, 10.350 abitanti).

Terremoto, ieri serata scossa in provincia di Pisa

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica che si è registrata quest’oggi, domenica 26 gennaio 2020, in Italia. In tal senso, allo stato attuale l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0. Nella serata di ieri, invece, alle ore 21:17, si è verificata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Toscana, esattamente a Vecchiano, in provincia di Pisa, con ipocentro a 7 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 10 chilometri a sud di Viareggio, a 13 chilometri a nord-ovest di Pisa, a 20 chilometri ad ovest di Lucca e a 26 chilometri a nord di Livorno.

Terremoto, ieri scossa in provincia di Enna

Nella giornata di ieri, sabato 25 gennaio 2020, alle ore 15:52, si è verificata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia, in provincia di Enna, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 46 chilometri a nord-ovest di Catania, a 46 chilometri ad ovest di Acireale, a 60 chilometri ad est di Caltanissetta e a 84 chilometri a nord-est di Gela.