Violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.1: la terra trema per centinaia di chilometri. Città colpite e dati ufficiali del sisma avvenuto in Laos

Terremoto, violenta scossa in Laos

Nella giornata di oggi, giovedì 21 novembre 2019, la terra ha tremato nuovamente con grande intensità nel nord-ovest del Laos, al confine con la Thailandia, dove – alle 06:50 (ora locale) – l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.1, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. Inoltre, in zona, le scosse stanno continuando anche in queste ultime ore, numerosissime infatti sono state quelle registrate ed avvertite dalla popolazione.

Terremoto, violenta scossa in Loas: le città più vicine al sisma

Torniamo adesso nella scossa principale di magnitudo superiore al sesto grado. Alle ore 06:50 (ora italiana) di oggi, giovedì 21 novembre 2019, si è verificata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.1 in Laos, nel sud-est asiatico, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 43 chilometri a nord-ovest da Xaignabouli (13.500 abitanti) e a 208 chilometri a nord-ovest della Capitale Vientiane (197.000 abitanti).

Terremoto, ieri sera scossa nettamente avvertita in Lombardia

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 21 novembre 2019. In tal senso, allo stato attuale non sono state registrate scosse di magnitudo pari o superiore a 2.0. Ieri sera, invece, alle ore 21:22, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in Lombardia, esattamente a Ponte in Valtellina, in provincia di Sondrio, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 67 chilometri a nord-est di Bergamo, a 81 chilometri a nord di Brescia, a 86 chilometri a nord-est di Como e a 88 chilometri ad ovest di Trento.