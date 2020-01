Violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.2 poco fa: la terra trema per centinaia di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato al largo delle Isole Andreanof

Terremoto, violenta scossa di magnitudo al largo delle Isole Andreanof

Nella giornata di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, dunque, alle ore 14:53 (ora locale), si è verificata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.2 al largo delle Isole Andreanof, con ipocentro localizzato a 10 chilometri di profondità. Il sisma in questo è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 3800 chilometri a nord-est di Tokyo (Corea, 8.337.000 abitanti), a 4517 chilometri a nord-est di Pyongyang (Corea, 3.222.000 abitanti) e 4535 chilometri a nord-est di Seoul (Corea, 10.350.000 abitanti).

Terremoto, sciame sismico in corso in Calabria

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 23 gennaio 2020. In tal senso, in queste ore è in corso uno sciame sismico in Calabria. Tra la giornata di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, e quella di ieri mercoledì 22/01/2020, infatti, si sono verificate tre scosse di terremoto ad Albi, in provincia di Catanzaro. L’ultima in ordine di tempo è stata registrata stamattina dall’INGV, alle ore 06:42, di magnitudo 2.8, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 18 chilometri a nord di Catanzaro, a 27 chilometri ad est di Lamezia Terme, a 40 chilometri a sud-est di Cosenza e a 45 chilometri ad ovest di Crotone. Stanotte alle ore 04:42, si è verificata un’altra scossa, questa volta di magnitudo 2.0 ed ipocentro a 5 chilometri di profondità, sempre ad Albi. Ieri sera, invece, alle ore 22:51, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 2.5 sempre ad Albi, in questo con ipocentro a 4 chilometri di profondità.