Violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.3 in Siberia orientale: la terra trema per centinaia di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, violenta scossa in Siberia orientale

Nella giornata di oggi, giovedì 9 gennaio 2020, esattamente alle ore 09:38 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.3 nella Siberia orientale, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Terremoto, violenta scossa in Siberia orientale: le città più vicine al sisma

Dunque, nella giornata di oggi, alle ore 09:38, l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.3 nella Siberia orientale, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) a 339 chilometri a nord-est di Tilichiki (Russia, 2.000 abitanti), a 416 chilometri a sud-ovest di Anadyr (Russia, 10.400 abitanti) e a 2891 chilometri a nord-est di Sapporo-shi (Giappone, 1.884.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Rieti

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, giovedì 9 gennaio 2019. In tal senso, alle ore 09:59, si è verificata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 ad Accumuli, in provincia di Rieti, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 35 chilometri ad ovest di Teramo, a 37 chilometri a nord de L’Aquila, a 53 chilometri ad est di Terni e a 56 chilometri a sud-est di Foligno.