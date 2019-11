Violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.4 poco fa: la terra trema per centinaia di chilometri. Le zone colpite e i dati ufficiali del sisma al largo delle Isole Andreanof

Violenta scossa di terremoto al largo delle Isole Andreanof

Nel corso della giornata di oggi, domenica 24 novembre 2019 – esattamente alle 01:54 – l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.4 al largo delle Isole Andreanof, un sottogruppo delle Isole Aleutine che si trovano a sud-ovest dell’Alaska (USA), con ipocentro a 20 chilometri di profondità.

Terremoto, violenta scossa al largo delle Isole Andreanof: le città più vicine al sisma

Dunque, alle ore 01:54 (ora italiana) di oggi, domenica 24 novembre 2019, si è verificata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.4 al largo delle Isole Andreanof, con ipocentro a 20 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 3935 chilometri a nord-est di Tokyo (Giappone), a 4667 chilometri a nord-est di Pyongyang (Corea) e a 4684 chilometri a nord-est di Seul (Corea).

Terremoto, scossa in provincia di Perugia

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 24 novembre 2019. In tal senso, alle ore 08:23, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Umbria, esattamente a Norcia, in provincia di Perugia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 36 chilometri ad est di Foligno, a 47 chilometri a nord-est di Terni, a 52 chilometri ad ovest di Teramo e a 57 chilometri a nord-ovest de L’Aquila.