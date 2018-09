Violenta scossa di terremoto in Australia: magnitudo superiore al quinto grado. Dati ufficiali

Violenta scossa di terremoto in Australia: magnitudo superiore al quinto grado – Altra violenta scossa di terremoto nella zona del Pacifico, questa volta nella parte estrema meridionale dell’Australia. La forte scossa è avvenuta alle 06.56 di questa mattina a sud di Perth ed ha avuto una magnitudo di 5.3 sulla scala Richter. Il sisma è stato rilevato esattamente a 58 km a sud-sudovest da Kojonup, ed è stato avvertito distintamente a Perth e in gran parte del sud dello Stato dell’Australia Occidentale, dove molte persone si sono riversate in strada. Paura in zona ma non sembrano risultare al momento danni a persone e/o cose. […]