Violenta scossa di terremoto nell’Oceano Atlantico: i dati ufficiali del sisma registrato al largo delle Isole Sandwich

Terremoto, forte scossa nell’Oceano Atlantico

Terremoto nell’Oceano Atlantico: le città più vicine al sisma

Le Isole Sandiwich sono un arcipelago di piccole isole situate insieme alla Georgia del Sud nell’Oceano Atlantico Meridionale. Nella giornata di ieri, alle 20:08 (ora italiana), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.1 proprio al largo delle Isole Sandwich. Il sisma è stato localizzato a 4197 chilometri a sud-est di Santiago (Cile, 4.838.000 abitanti), a 3394 chilometri da Buenos Aires (Argentina, 13.077.000 abitanti) e a 3256 chilometri a sud-est di Montevideo (Uruguay, 1.271.000 abitanti).

Terremoto, doppia lieve scossa nel Lazio

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 3 novembre 2019. In tal senso, alle ore 07:25 e alle ore 09:07, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una doppia lieve scossa di magnitudo 2.0 e 2.1 nel Lazio, esattamente a Configni, in provincia di Rieti, con ipocentro a 14 e 10 chilometri di profondità. L’evento sismico di maggiore intensità è stato localizzato a 13 chilometri a sud di Terni, a 44 chilometri ad est di Viterbo, a 50 chilometri a nord di Guidonia-Montecelio e a 55 chilometri a nord di Tivoli.