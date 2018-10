Violente scosse di terremoto in Indonesia: ci sono altre vittime. Dati ufficiali

Violente scosse di terremoto in Indonesia: ci sono altre vittime – Non c’è pace per l’Indonesia, colpita da una violenta scossa di magnitudo 6.0 nella serata di ieri, seguita da una magnitudo 7.0 che ha scosso la Papua Nuova Guinea. Nuove vittime a Bali, bilancio che si aggrava in una terra che negli ultimi giorni è stata letteralmente devastata. Si contano oltre 2000 vittime, un bilancio che ancora potrebbe non essere definitivo. In piena notte un’altra, l’ennesima scossa violentissima di terremoto, magnitudo 6.5 in Papua Nuova Guinea con alcuni piccoli crolli. Rientrato invece l’allarme tsunami lanciato subito dopo la prima scossa magnitudo 7. La zona ricade nel cosiddetto “anello di fuoco” che rappresenta una delle più sismiche e vulcaniche di tutto il pianeta. […]