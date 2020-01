Violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7.8 poco fa: rischio tsunami e danni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato al largo delle Isole Cayman

Violentissima scossa di terremoto registrata al largo delle Isole Cayman

Pochi minuti fa, esattamente alle ore 20:10, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7.8 al largo delle Isole Cayman, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. In questi minuti, inoltre, è scattato l’allarme per rischio tsunami: con una scossa di tale magnitudo, infatti, in passato si sono formate onde di tsunami. Seguiranno aggiornamenti sull’entità dei danni.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

Terremoto, intensa scossa ad Accumoli

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi e, in tal senso, esattamente alle ore 17:37, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 nel Lazio, esattamente ad Accumuli, in provincia di Rieti, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato nettamente avvertito nettamente dalla popolazione ed è stato localizzato a 38 chilometri ad ovest di Teramo, a 43 chilometri a nord de L’Aquila, a 52 chilometri a sud-est di Foligno e a 53 chilometri ad est di Terni.

Terremoto, scossa nel distretto Adriatico Settentrionale

Sempre nel corso della giornata di oggi, martedì 28 gennaio 2020, alle ore 05:15, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nel Mar Adriatico Settentrionale (MARE), con ipocentro a 12 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 55 chilometri a nord-est di Rimini, a 57 chilometri a nord di Pesaro, a 64 chilometri a nord di Fano e a 67 chilometri a nord di Ravenna.