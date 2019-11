Violentissima scossa di terremoto superficiale: la terra trema per centinaia di chilometri. Dati ufficiali del sisma registrato a Tonga

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 4 novembre 2019. In tal senso, nel corso della notte l’Istituto Nazionale di Geofisicae e Vulcanologia ha registrato un’intensa sequenza sismica al confine tra Italia e Svizzera , con ben 7 scosse di terremoto che si sono registrate tra le 01:54 e le 08:47, di magnitudo compresa tra 2.1 e 3.0 .

Nella serata di ieri, lunedì 4 novembre 2019, alle ore 21:51, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 nelle Marche , esattamente ad Arquata del Tronto , in provincia di Ascoli Piceno , con ipocentro a 11 chilometri di profondità. Il sisma in questo caso è stato localizzato dall’INGV a 41 chilometri ad ovest di Teramo, a 47 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 48 chilometri ad est di Foligno e a 79 chilometri a sud-est di Perugia

Terremoto, scossa registrata in Umbria

Nel corso del pomeriggio di ieri, alle ore 17:07, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Umbria, esattamente a Preci, in provincia di Perugia, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma in questo caso è stato localizzato a 26 chilometri ad est di Foligno, a 44 chilometri a nord-est di Terni, a 56 chilometri ad est di Perugia e a 62 chilometri ad ovest di Teramo.