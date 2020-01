Violentissima scossa di terremoto di magnitudo 6.8 poco fa, ci sono morti: la terra trema per centinaia di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma in Turchia

Scossa di terremoto di magnitudo 6.8 in Turchia: morti e feriti

Tragedia in Turchia nelle scorse ore: alle 18.55 italiane di oggi, venerdì 24 gennaio 2020, una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.8 della scala Richter è stata registrata dall’EMSC nella provincia di Elazig, nell’Anatolia orientale, ipocentro profondo 15 chilometri. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale e ha provocato 4 morti e la caduta di diversi edifici, come riferito dal Ministro dell’Interno di Ankara Suleyman Soylu. Sono in corso le operazioni di soccorso e assistenza dei feriti.

I comuni nei pressi dell’epicentro

Il forte sisma di magnitudo 6.8 in Turchia è avvenuto a 18 km dalla città di Cungus (5200 abitanti), 34 km da Elazig (299mila abitanti) e 218 km da Gaziantep (poco più di un milione di abitanti).

Terremoto in Italia venerdì 24 gennaio 2020: scossa M 3.4 vicino Ravenna

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 18.02 di oggi, venerdì 24 gennaio 2020, una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.4 in Emilia-Romagna con epicentro sulla Costa Ravennate (Ravenna). La scossa, distintamente avvertita dalla popolazione ma che non ha causato morti, feriti o altre conseguenze negative, si è verificata sul Mar Adriatico a 13 km da Ravenna e 36 km da Forlì e Cesena.

Terremoto oggi, 24 gennaio 2020: scossa M 2.8 in Calabria

L’INGV ha registrato anche una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Calabria alle ore 1:37 di oggi. Epicentro a Paludi, in provincia di Cosenza, ipocentro a 27 chilometri di profondità.

Terremoto 23 gennaio 2020: altro sisma M 2.8 in Calabria

Alle ore 19:27 di ieri, giovedì 23 gennaio 2020, registrata una scossa di magnitudo 2.8 in Calabria ad Albi, in provincia di Catanzaro, ipocentro a 6 km di profondità. Evento sismico localizzato 19 km a nord di Catanzaro, 27 km a est di Lamezia Terme e 39 km a sud-est di Cosenza.