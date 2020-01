Violento terremoto profondo di magnitudo 6.0 al largo delle Isole Salomone: la terra trema per centinaia di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, violenta scossa al largo delle Isole Salomone

Nella giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, esattamente alle ore 14:49 (ora italiana), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.0 al largo delle Isole Salomone, con ipocentro localizzato a 96 chilometri di profondità. Stando a quanto riferito dall’EMSC, la scossa è stata avvertita dalla popolazione.

Terremoto, forte scossa al largo delle Isole Salomone: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, martedì 29 gennaio 2020, dunque, alle ore 14:49 (ora italiana), si è verificata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.0 al largo delle Isole Salomone, con ipocentro a 96 chilometri di profondità. Il sisma – stando a quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 71 chilometri ad ovest di Kirakira (Isole Salomone, 1.200 abitanti) e a 176 chilometri a sud-est di Honiara (Isole Salomone, 56.300 abitanti).

Terremoto, scossa nettamente avvertita ad Albi

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto concerne la giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020. In tal senso, è in corso uno sciame sismico nel catanzarese, esattamente ad Albi, dove l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato 3 scosse di terremoto alle 06:16, alle 07:53 e alle 11:24, rispettivamente di magnitudo 2.2, 2.3 e 2.7, con ipocentro tra 7 e 8 chilometri di profondità. L’evento sismico di maggiore intensità è stato localizzato a 19 chilometri a nord di Catanzaro, a 27 chilometri ad est di Lamezia Terme, a 38 chilometri a sud-est di Cosenza e a 45 chilometri ad ovest di Crotone.