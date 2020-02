ASTRONOMIA – ATTENZIONE, avvistata una GROSSA SCIA LUMINOSA verso TIVOLI, i dettagli

Cieli in prevalenza sereni sull’Italia

Dopo una breve parentesi di maltempo che non ha interessato comunque le regioni settentrionali e generata da un veloce fronte freddo di una perturbazione nordatlantica, è tornato il bel tempo sulla nostra Penisola e da oggi le temperature subiscono un nuovo incremento. L’innalzamento delle temperature non si arresterà con oggi, ma proseguirà per tutto il weekend imminente grazie alla rimonta anticiclonica di matrice sub-tropicale, la prima di quest’inverno (le precedenti mostravano una componente oceanica nettamente maggioritaria).

Avvistato meteorite ad est di Roma

Le condizioni meteo di generale stabilità accompagnate da cieli sereni, hanno favorito un buon campo visivo verso il cielo, con diverse costellazioni ben visibili soprattutto in posti in cui l’inquinamento luminoso è pressoché sconosciuto. In tale contesto, molte volte anche in passato si sono fatti diversi avvistamenti di stelle cadenti e/o meteoriti. E’ il caso anche di questa sera nelle aree orientali della Capitale come vedremo nel prossimo paragrafo.

Scia luminosa verso Tivoli

Come appena scritto, secondo alcune testimonianze, una scia luminosa avrebbe attraversato i cieli delle campagne capitoline orientali, morendo dietro la collina di Tivoli, nella Valle dell’Aniene, nella zona di Vicovaro-Mandela. L’evento sarebbe avvenuto circa alle ore 20.50 della serata odierna, 21 febbraio 2020. In molti avrebbero accostato l’evento ad un meteorite. La scia è rimasta ben visibile nei cieli per qualche secondo.