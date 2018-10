Calabria ancora una volta colpita dalle forti piogge durante il mese di Ottobre, allagate alcune strade nella città di Crotone.

Allagamenti Crotone: forti piogge nelle ultime ore sulla città calabrese – 24 Ottobre 2018 – Ancora maltempo al sud Italia in questo mese di Ottobre in cui diverse perturbazioni hanno agito sul bacino del Mediterraneo e specialmente tra mar Tirreno, coste africane, mar Ionio e Sicilia. Nella giornata di ieri forti piogge hanno colpito la Calabria e generato ancora locali allagamenti come possiamo vedere nella foto accanto che ci proviene da Crotone. Strade allagate dopo il nubifragio abbattuto tra il pomeriggio e la mattinata e numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. Ora la situazione meteo è migliorata con le piogge in fase di esaurimento su tutte le regioni meridionali e il sole che si alterna con nubi alte e stratificate in transito. […]