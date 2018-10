ALLERTA METEO: maltempo al Nord-Est con frane e alluvioni tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli

Allerta meteo in diverse regioni d’ Italia in queste ore con il maltempo in azione e piogge o temporali di forte intensità. Possibili fenomeni alluvionali specie sulle regioni settentrionali dove i fiumi hanno raggiunto i livelli di massima Allerta specie il Brenta e l’ Adige. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sul nostro sito dove troverete tutte le previsioni dettagliate per le vostre località così come il nostro canale Youtube per rimanere sempre informati sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia. […]