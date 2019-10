Allerta meteo, pesantissimi nubifragi stanno per abbattersi sull’Italia: domani scuole chiuse in tutte queste città e comuni. Lista completa

Pesante maltempo in arrivo in Italia Nella giornata odierna il tempo si è mantenuto stabile su tutta l’Italia ad eccezione del nord-ovest dove il cielo è risultato spesso nuvoloso e non è mancata qualche pioggia in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi sul resto delle regioni italiane con temperature ancora ben oltre le medie del periodo. Maltempo in arrivo al nord e lungo il Tirreno Nel corso delle prossime ore, l’avanzamento di una nuova perturbazione da ovest, determinerà un netto peggioramento meteo con piogge e temporali al nord-ovest (alcuni già in atto) e successivamente tra Toscana, Umbria e Lazio. Proprio in queste regioni, tra la nottata odierna e la serata di domani, si avrà una pesantissima ondata di maltempo e purtroppo la Liguria sarà nel mirino di temporali marittimi violenti, che nel giro di poco tempo sarebbero in grado di scaricare al suolo moltissimi mm di pioggia. Nord-ovest ad alto rischio, scuole chiuse Il maltempo risulterà particolarmente severo in Liguria, Piemonte, Toscana e successivamente anche Lombardia, Emilia e Lazio. In queste zone gli accumuli potrebbero essere consistenti e superare anche i 100 mm nell’arco delle 24 ore. Vediamo nel dettaglio i comuni dove nella giornata di domani, giovedì 24 ottobre, le scuole non apriranno in vista dell’allerta meteo.

Scuole chiuse domani, ecco dove Come detto sarà ancora una volta la Liguria la regione maggiormente colpita dal maltempo nelle prossime ore, con nubifragi e forti venti che potrebbero creare non pochi disagi. Vediamo dove nella giornata di domani gli istituti resteranno chiusi. Come riportato da “studenti.it”, sono molti i comuni della regione Liguria interessati dalla chiusura delle scuole, di seguito la lista. Albenga;

Albisola Superiore;

Albissola Marina;

Bergeggi;

Ceriale;

Arenzano;

Santa Margherita;

Camogli;

Sestri Levante;

Savona.

Forte maltempo anche sul Tirreno, tra Toscana e Lazio Il maltempo nella giornata di domani picchierà duro anche in parte del centro Italia, soprattutto in Toscana e Lazio e successivamente anche in Umbria e nelle aree appenniniche di Marche e Abruzzo, asciutto invece lungo le coste del medio Adriatico. Per quanto riguarda la regione Toscana, questa sarà la prima regione ad essere interessata da piogge torrenziali e i fenomeni potranno risultare localmente violenti e a carattere di nubifragio. Sul Lazio invece, così come sull’Umbria, il peggioramento arriverà soprattutto dalla seconda parte della giornata, quando saranno da attendersi fenomeni molto intensi sui settori costieri, soprattutto in quelli centro-settentrionali, ma in estensione all’intera regione.