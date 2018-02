Allerta meteo: gelo e neve, scuole chiuse in diversi comni

Allerta meteo: gelo e neve, scuole chiuse in diversi comuni. Freddo intenso

Allerta meteo: gelo e neve, scuole chiuse in diversi comuni. – Maltempo, freddo e neve sulla penisola hanno portato alcune regioni ha emanare l’ordinanza di chiusura delle scuole tra lunedi e martedi. E’ stato deciso nella regione Marche, dovedue sindaci della Valcesano hanno emanato già da ieri l’ordinanza di chiusura per domani delle scuole a causa dell’allerta per condizioni meteo avverse, con la segnalazione di precipitazioni nevose significative e temperature che scenderanno progressivamente sotto lo zero, diramata dal servizio di Protezione Civile della Regione Marche per oggi e domani A Pergola, dove già nevica copiosamente, l’ordinanza di chiusura riguarda al momento solo domani, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado e, quindi, anche la sede staccata del liceo ‘Torelli’. Scuole resteranno chiuse anche ad Ancona e Macerata nella giornata di lunedi e martedi. […]