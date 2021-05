Almanacco del giorno, San Celestino, meteo e Oroscopo Paolo Fox classifica domani, mercoledì 19 maggio 2021

Almanacco del giorno, 19 maggio 2021 Mercoledì 19 maggio 2021 il Sole sorge alle ore 5.48 (a Roma) e tramonta alle 20.06. La Chiesa cattolica celebra San Celestino. In questa data nel 1802 Napoleone istituì in Francia la Legion d’Onore e nel 2001 aprirono i primi due Apple Store della storia. Tra i nati illustri di questa giornata figurano la cantante Alexia (1969) e l’ex calciatore ora allenatore Andrea Pirlo (1979). Previsioni meteo domani, mercoledì 19 maggio 2021 Vediamo le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 19 maggio 2021. Al Nord al mattino nuvolosità irregolare con piogge sulla Romagna, Emilia orientale e settori meridionali di Veneto e Friuli. Al pomeriggio nuvolosità variabile con tempo asciutto su Piemonte ed Emilia Romagna, piogge sparse altrove, con possibili temporali. In serata cieli sereni o parzialmente nuvolosi, con piogge isolate in Lombardia. Al Centro al mattino nuvolosità variabile con piogge su Umbria, Marche e reatino, asciutto altrove. Al pomeriggio nuvolosità variabile e piogge sparse con possibili temporali tra Umbria, Lazio e zone interne di Toscana e Abruzzo. In serata cieli parzialmente nuvolosi con piogge isolate nelle zone interne. Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli irregolarmente nuvolosi e sereno sulla Sicilia. Al pomeriggio piogge in arrivo su Campania, Molise, Puglia e Basilicata, con possibili temporali specie nelle zone interne, stabile altrove. Migliora il tempo in serata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Classifica segni Oroscopo Paolo Fox 19 maggio 2021 In quest’articolo potete consultare la classifica dei segni zodiacali della giornata di domani, mercoledì 19 maggio 2021, basata sulle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Sul nostro sito, inoltre, sono disponibili le previsioni astrali dell’Oroscopo di Paolo Fox del 19/5 per tutti i segni zodiacali: da ARIETE a CANCRO, da LEONE a SCORPIONE e da SAGITTARIO a PESCI.

Classifica Oroscopo Paolo Fox 19 maggio 2021: 12°-9° posto Al dodicesimo e ultimo posto c’è lo Scorpione che ha una gran voglia di mandare “a quel paese” qualcuno! Vi siete arrabbiati non poco tra lunedì e martedì oppure siete preoccupati per una persona cara. L’opposizione dei pianeti sta per sparire ma ci vorrà ancora pazienza. Undicesima posizione per il Toro: c’è un bel po’ di collera da smaltire, è successo qualcosa che vi ha turbato o innervosito. C’è un po’ di agitazione con Ariete e Acquario, attenzione alle parole! Al decimo posto figura la Vergine che vuole sempre tenere tutto sotto controllo ma che in questo momento farebbe bene a limitarsi ad osservare. Siete pieni di cose da fare ma mantenete la pazienza. In nona posizione troviamo il Sagittario che deve fare attenzione a non perdere le staffe! Anzi, sarebbe meglio anticipare i tempi e fare tutto in queste 24 ore prima di un weekend che potrebbe causare qualche problema.

Classifica Oroscopo Paolo Fox 19 maggio 2021: 8°-5° posto In ottava posizione troviamo il Capricorno, alle prese con qualche problema personale e un po’ in debito di forze. I più nervosi potrebbero isolarsi, i più determinati combatteranno questa condizione per capire come stare meglio. In settima posizione troviamo il Cancro: tra maggio e giugno c’è da rivedere qualche contratto di lavoro ma non trascurate i sentimenti. E a proposito, evitate di innamorarvi sempre di persone difficili da gestire perché così vi complicate la vita da soli. Al sesto posto c’è l’Acquario che sta ritrovando molta grinta, grazie al Sole favorevole, ma avrebbe più bisogno di più soldi per dare una svolta alle cose. Neppure voi vi sentite al top fisicamente ma sono in arrivo emozioni nuove e positive! Quinta posizione per i Pesci che stanno trovando nuove soluzioni a problemi delicati e importanti, finalmente arriva un po’ di sereno! Possibili conflitti in amore, meglio parlare chiaro senza tenere le cose dentro.