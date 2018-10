Analisi modelli GFS00Z: intenso maltempo confermato sull’Italia, in vista solo previ periodi di pausa? – L’emissione di questa mattina al dettaglio

Analisi modelli GFS00Z: intenso maltempo confermato sull’Italia, in vista solo previ periodi di pausa? – L’emissione di questa mattina del modello matematico Gfs non fa altro che confermare la visione proposta nei giorni precedenti dalla gran parte dei centri di calcolo europei e mondiali. Un’intensa ondata di maltempo è ormai alle porte, stabilizzandosi sulla nostra Penisola anche per buona parte della prossima settimana. L’approfondimento di un vortice depressionario in risalita dal Mediterraneo sud occidentale verso l’Europa centrale determinerà infatti l’instaurarsi di piogge molto diffuse e molto intense a partire dalle regioni centro-settentrionali in estensione anche a quelle meridionali tra domenica e lunedì. Ma quanto durerà questa intensa fase instabile? Difficile ancora dirlo, la visione proposta infatti verte su continui tentativi di rimonta da parte dell’anticiclone in opposizione al tentativo di ripartenza del flusso nord atlantico.